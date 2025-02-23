Маск заявил, что Зеленский уже не президент Украины, он уже уволен с этой должности

12:27 2025-02-23
Маск заявил, что Зеленский уже не президент Украины, он уже уволен с этой должности

Не так давно он обвинил того в убийстве журналиста из США, а теперь вбросил в информационное пространство очередное сообщение.

Используя принадлежащую ему же соц сеть Х, Маск опубликовал провакационный пост.

В нем уведомил своих читателей о том, что Зеленский больше не является президентом Украины.

Зеленский был уволен с работы, которую он выполняет, – заявление Илона Маска.

Ранее  Дональд Трамп назвал украинского лидера «диктатором без выборов».

Тогда Трамп говорил и о чрезвычайно низком рейтинге Зеленского.

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Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила 23 февраля, что Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, выразил оптимизм относительно скорого разрешения украинского кризиса.

«Президент (США Дональд Трамп) и его команда сосредоточены на переговорах с обеими сторонами, чтобы положить конец этому конфликту, и он твердо уверен, что мы сможем добиться этого уже на этой неделе», – сказала пресс-секретарь Белого дома.

Она также сообщила, что советник Трампа по национальной безопасности, Майк Уолц, посвятил выходные поиску решений по украинскому вопросу.

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Президент США Дональд Трамп ведет себя с Украиной не как политик, а как бизнесмен, заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала TVN.

"Это посредник, во главе которого стоит не столько политик, сколько бизнесмен и который считает, что если США поддерживали Украину на протяжении последних лет, несли огромные расходы на ее военную поддержку и не только военную, а это миллиарды и сотни миллиардов долларов, то в связи с этим США хотели бы иметь из этого какую-то прибыль", – сказал Дуда.

При этом он не считает претензии Трампа на украинские полезные ископаемые несправедливыми.

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Ранее Маск заявил, что Владимир Зеленский виновен в убийстве Лиры, скончавшегося в украинской тюрьме.

"Третий день со стороны США следуют прямые обвинения в адрес Зеленского в убийстве американского журналиста. Когда в такой ситуации власть молчит — это крик. Крик страха или признание вины?" — отметил Дубинский.

По словам депутата, если киевский режим не даст ответ, расплачиваться придется всей Украине.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что украинские власти замучили Гонсало Лиру в тюрьме в прямом смысле этого слова.

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