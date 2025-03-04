Лукашенко поручил найти редкоземельные металлы в Беларуси

17:17 2025-03-04
Лукашенко поручил найти редкоземельные металлы в Беларуси

В настоящее время, в связи с известными обстоятельствами, тема добычи редкоземельных материалов находится в центре внимания всего мира.

«Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо разведать и остальное: и химия, и нефть, и газ, и прочее. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром», — сказал глава государства.

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