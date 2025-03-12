Швейцария отказывает от наличных денег

Около 60 финансовых учреждений Швейцарии сегодня могут принимать и обрабатывать мгновенные платежи, охватывая при этом более 95 процентов розничных операций.

Однако население страны пока еще не готово отказаться от налички, потому пока швейцарские монеты и банкноты останутся в обиходе.

Как показал опрос, 88 процентов жителей страны выступили против отмены банкнот. Особенно сильны такие желания среди пожилых людей. В частности, 96,1 процента опрошенных старше 60-ти лет выступают против отказа от наличных франков и монет.

В целом, чем зарплата человека ниже, тем чаще выступает против такого решения. А те, у кого доходы выше - напротив, данную идею поддерживают.

Тем не менее, безналичные системы в Швейцарии становятся все более распространенными. В частности, по состоянию августа 2024-го года платежи с помощью мобильного телефона составили 26,8 процента всех транзакций.

На втором месте - физические дебетовые карты (с долей 26,2 процента). Наличные деньги - на третьем месте по популярности среди всех способов оплаты в Швейцарии - 25,7 процента.