Экс-премьер Британии Борис Джонсон считает WhatsApp угрозой для западной цивилизации

12:19 2025-04-20
Экс-премьер Британии Борис Джонсон считает WhatsApp угрозой для западной цивилизации

По словам Джонсона, на Западе молодые люди перестали посещать вечеринки и пить, потому что проводят очень много времени в чатах в WhatsApp и соцсетях.

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что мессенджер WhatsApp может разрушить западную цивилизацию и подорвать демографию. 

Политик посетовал, что общение между людьми онлайн является менее непредсказуемым и комфортным, нежели живое общение.

Но последнее по-прежнему необходимо для продолжения человеческого рода.

Ранее Борис Джонсон призвал РФ отказаться от имперских амбиций. Джонсон отметил, что Британская империя была «в семь раз больше Римской», но сегодня от нее практически ничего не осталось и Соединенное Королевство довольно нынешней ролью.

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