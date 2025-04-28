Правда ли, что первые пневматические шины придумали братья Мишлен

Самый ранний прототип пневматической шины представлял собой камеру из парусины, пропитанную каучуком. Камера надевалась на металлический обруч деревянного колеса. Додумался до этого англичанин Роберт Томсон, на изобретение даже был получен патент.

Изобретатель понял, что "воздушное колесо" может значительно облегчить передвижение конных экипажей и сделает движение карет более плавным.

Своими мыслями он поделился в специализированном журнале еще в 1849 году, прилагая подробное описание с рисунками.

Идею никто не поддержал, производство новых колес так и не было запущено.

Потом продвигать пневматические шины пытался ирландец Джон Данлоп в 1888 году. Его запатентованное изобретение выглядело так: отрезок садового шланга, накачанный воздухом и надетый на обод колеса от детского велосипеда.

Крепился шланг к основе намотанной лентой из прорезиненной парусины. Чтобы колесо не стиралось, поверх парусиновой ленты Данлоп пристроил плотную резиновую ленту.

В 1889 велосипедные гонки выиграл участник, у которого на велосипеде были надеты пневматические шины, созданные на основе шин Данлопа.

Эстафету подхватили братья Мишлен, именно они придумали съемные пневматические шины и первыми предложили их использовать для автомобилей. Как раз в этом большая заслуга основателей знаменитой компании "Мишлен", которая сегодня получила всемирную известность.

После многочисленных доработок и улучшений шины Мишлен, которые сначала никто не признавал, получили массовое распространение. Сегодня фирменный логотип корпорации в виде Бибендума - забавного человечка, сложенного из шин, один из самых узнаваемых в мире.