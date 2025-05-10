Как появилась великая песня «Выходила на берег Катюша»

«Катюша» - песня, которую многие воспринимают, как символ Великой Отечественной войны. Она ассоциируется с реактивной артиллерией, появившейся в годы Второй мировой.

Но на самом деле песня была написана в мирное время - в 1938 году. Ее авторами являются Михаил Исаковский и композитор Матвей Блантер.

В песне говорится о девушке по имени Катюша, которая тоскует по ушедшему на фронт возлюбленному. То есть, строки изначально не содержали военных намёков. Поэт имя главной героини выбрал в честь женщины, которая оказала на него большое влияние в детстве.

Первое исполнение песни состоялось в ноябре 1938 года на концерте Государственного джаза СССР.

К 1941 году песня уже стала народной: ее воспринимали не только как история о любви, но также, как символ военных действий.

Существует ряд версий, почему боевая реактивная установка БМ-13 названа «Катюшей». Одна из них гласит, что расчёт капитана Флерова, будучи на высоте в июле 1941 года, произвёл огневую атаку на врага. Это впечатлило солдат, сравнивших это с песней.

Согласно второй версии, название произошло от заводской маркировки, в которой буква «К» указывала на Воронежский завод, производивший эти машины.

Есть и третья версия, связанная с секретностью: вместо команд «Залп» и «Огонь» бойцы использовали слова «Играй» и «Пой».

Песня «Катюша» разошлась по миру, став известной даже врагам. Испанская «Голубая дивизия» вообще использовала её, как неофициальный марш. А в Италии песня стала гимном партизан.

«Катюша» получила популярность и в Китае: там ее воспринимают, как народную песню, под которую маршируют на парадах.