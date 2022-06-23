Китай жестко входит в российский автомобильный рынок

Не успели европейские и американские автомобильные бренды отказаться от поставок и приостановить работу на российском авторынке, как китайский автопром стал быстро в него входить.

Так, в третьем квартале 2022 года в Россию завезут китайские «паркетники» марки Hongqi. Примечательно, что Китай настолько быстро и жестко входит в российский автомобильный рынок, что информация не успевает появляться на российских официальных источниках, при этом авторитетные китайские СМИ, например, «Китайские автомобили», уже сообщают об этом во всеуслышанье.

Примечательно, что марка Hongqi долгое время создавала автомобили исключительно для членов коммунистической партии Китая и политической элиты страны (кстати, дословный перевод Hongqi — «Красное знамя»). При этом, несмотря на начало производства «гражданских» автомобилей и планов выхода на глобальный рынок, Hongqi особо «никуда не пускают». Например, переговоры с ОАЭ идут уже больше двух лет, как и с Норвегией и, пока не привели к результатам.

Некоторые автоэксперты недоумевают, почему Hongqi решили пустить на российский рынок. С одной стороны, позиция понятна, так как европейские и американские автомобили таят со складских запасов на глазах, растут в цене, а следующих поставок большинства марок и вовсе не предвиделся. С другой, Hongqi может составить серьезную конкуренцию российскому автомобилю Aurus Komendant, как минимум, потому что будет дешевле.

По планам производителя Hongqi, в Россию отправят сразу несколько моделей кроссоверов, большинство из которых будет на «электрической тяге», но некоторые с традиционными двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Напомним, ранее президент России Владимир Путин анонсировал переговоры об увеличении доли китайских автомобилей на российском рынке. Судя по всему, первый этап переговоров прошел более чем успешно.