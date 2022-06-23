Цискаридзе о коллегах, покинувших Россию: у нас демократическое общество

Артист балета Николай Цискаридзе не покинул Россию в сложное время, но коллег-знаменитостей, которые уехали за границу, не осуждает.

Народный артист Российской Федерации Николай Цискаридзе, в отличие от многих знаменитостей, не уехал из государства из-за спецоперации. Судить российских звёзд, пребывающих сейчас за рубежом, артист балета не берётся.

В одном из последних своих интервью селебрити высказал мнение по поводу:

У нас демократическое общество. Каждый человек имеет право на выбор того, где он хочет проводить сегодня свое время.

Напомним, что имя знаменитости в последнее время активно обсуждается в свете того, что он занял место ведущего передачи "Сегодня вечером".

Многие полагали, что Цискаридзе появится как ведущий шоу только в первом выпуске, который вышел в эфир 7 мая, в силу чрезмерной занятости артиста. Но несмотря на это, новое лицо утвердили на роль постоянного ведущего "Сегодня вечером".

Не все приняли Николая на новом "посту" радушно. Критики было очень много. Коллега знаменитости Роза Сябитова - одна ииз ведущих популярного проекта Первого канала "Давай поженимся!", утверждает, что недовольство как первая реакция, это норма.

Самое страшное в такой ситуации - равнодушие, чего не было в ситуации с артистом балета.