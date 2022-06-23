Министерство финансов России сравнило санкции с «финансовой ядерной бомбой»

В ведомстве подчеркнули, что последствия для экономики от санкций катастрофические, однако они дают возможность России впервые с «девяностых» построить суверенный финансовый рынок.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев подчеркнул, что перестройка рынок на суверенный даст возможность отказаться от зависимости зарубежных площадок, а это в свою очередь положительно скажется на развитии экономики Российской Федерации.

Алексей Моисеев отметил, что до настоящего времени ни одна страна в мире не испытывала такого давления путем санкций, которое обрушилось на российскую сторону. Он сравнил воздействие западных санкций с «финансовой ядерной бомбой». По его мнению, это заставило Россию реагировать и сохранять макроэкономическую стабильность, как и функционирование финансовой инфраструктуры.

Моисеев также указал на то, что «президент США Джо Байден обещал, что курс российского рубля к доллару вырастет до 200 к одному, однорого этого не произошло». Заместитель министра финансов добавил, что российская экономика понимает, что план США был в «разрыве» отечественной финансовой системе. Тем не менее, именно благодаря механизмам Министерства финансов и Центрального банка России этого сделать не удалось.

При этом он признает, что не все финансовые рынки России до конца выполнили свои задачи по сдерживанию западных санкций, в том числе в том смысле, что не обеспечили доступность кредитных финансовых ресурсов для экономики в целом, поэтому сейчас необходимо уделять внимание стабилизации ситуации в целом.