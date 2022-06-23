Галкина исключили из списка нежелательных персон в Украине

Украина исключила юмориста максима Галкина из списка угроз национальной безопасности государства.

Комик и телеведущий Максим Галкин исключен из списка персон нон грата в Украине через 8 месяцев после попадания в перечень запрещенных артистов.

Соответствующая документация с распоряжением об исключении имени знаменитости из "чёрного списка" появился на портале украинского Минкульт и информполитики. Внесён юморист в этот перечень был в начале ноября прошлого года.

По какой причине Галкин стал тогда угрозой для Украины доподлинно не известно, но есть предположения, что на решение властей повлияло видео юмориста, где тот позволил себе представить пародию на главу Украины Владимира Зеленского.

В конце февраля звезда сцены и экрана улетел с женой и детьми в Израиль где постоянно выступает с пародиями на политиков РФ, в том числе из верхушки власти.

Отметим, что концерты российского комика пользуются большой популярностью у жителей Израиля. Артист собирает полные залы, а зрители встречают его очень тепло.

В качестве доказательств радушного приёма Галкин неоднократно публиковал в сети видео с концертов.

Сейчас юморист выступает уже по второму кругу в городах чужого государства, радуя поклонников.

Ранее писатель и журналист Михаил Шахназаров назвал юмор артиста несмешным и дал ему совет выступать с такой программой в сельских домах культуры.