Армия ЛНР заблокировала солдат ВСУ в городах Горское и Золотое

Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил о блокаде солдат ВСУ в населённых пунктах Горское и Золотое.

23 июня луганский посол в РФ Родион Мирошник дал интервью телеканалу "Россия 24", где сообщил о полной блокаде представителей украинской армии в стратегически важном районе Донбасса.

"Сейчас серьезными достижениями является то, что заблокированы, взяты в блокаду Горское и Золотое - это те населенные пункты, по которым на протяжении восьми лет били батареи", — заявил Мирошник.

Также Родион Мирошник утверждает, что именно с территории этих городов украинские военные производили систематические обстрелы мирного населения ДНР и ЛНР.