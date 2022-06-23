Армия ЛНР заблокировала солдат ВСУ в городах Горское и Золотое
Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил о блокаде солдат ВСУ в населённых пунктах Горское и Золотое.
23 июня луганский посол в РФ Родион Мирошник дал интервью телеканалу "Россия 24", где сообщил о полной блокаде представителей украинской армии в стратегически важном районе Донбасса.
"Сейчас серьезными достижениями является то, что заблокированы, взяты в блокаду Горское и Золотое - это те населенные пункты, по которым на протяжении восьми лет били батареи", — заявил Мирошник.
Также Родион Мирошник утверждает, что именно с территории этих городов украинские военные производили систематические обстрелы мирного населения ДНР и ЛНР.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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