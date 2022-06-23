Басков поделился впечатлениями после концерта в Донбассе

Известный в России исполнитель Николай Басков был полон эмоций после выступления в ДНР, когда исполнил песню "Священная война" в День памяти и скорби (22 июня).

Золотой голос России Николай Басков поделился эмоциями после своего выступления в ДНР.

В эфире программы "Полный контакт" с Владимиром Соловьевым артист рассказал о том, какие эмоции он в момент выстуления в Донецкой Народной Республике. Композиция, которую исполнил певец, выбрана неслучайно. Во времена Великой Отечественной войны песня смогла объединить все народы СССР для победы над фашисткой Германией.

Это самые непередаваемые эмоции, когда люди подходят, тебя обнимают, плачут, видят, что ты вместе с ними. У них появляется надежда в глазах и осознание того, что Россия рядом с ними. Когда приезжают артисты, большие звезды, мои коллеги, которые дают концерты, поддерживают.

Николай Басков испонил легендарную песню "Священная война" 22 июня ровно в 04:00, когда и началась одна из самых кровопролитных войн в истории. Композицию артист исполнял подножия мемориала Саур-Могила в ДНР.

Выступление певца приурочено к Дню памяти и скорби.

Чуть раньше сообщалось, как артист обнаружил на Авито объявление о продаже своего поношенного носка. Предприимчивый житель Самары просил за "предмет гардероба" знаменитости 90 000 российских рублей.