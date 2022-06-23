Жена Аркадия Укупника сбила человека на машине

Звездные скандалы дело обычное. Вот и сейчас жена Аркадия Укупника попала в неприятную ситуацию.

Аварии со звёздами случаются часто, но каждый из них по-разному реагируют. Супруга Аркадия Укупника, Наталья, стала виновницей ДТП, в котором она сбила пешехода.

Мужчина спешно переходил дорогу, и проигнорировал красный сигнал светофора. Наталья на Porsche ехала по Нижней Красносельской улице в Москве. Удар оказался сильным, и мужчина отлетел на несколько метров вперед.

Наталья не стала отлынивать от ответственности и помогла мужчине. Слава богу, он остался живой, однако получил телесные повреждения - руки и бедра. Супруга Укупника лично оказала первую помощь пострадавшему и отвезла его в больницу.

По предварительным данным врачей его состояние здоровья стабильное, и жизнь его находится вне опасности. В больнице он пробудет недолго.

Также Наталья и ее муж поехали в отдел полиции, заполнили необходимые документы и были отпущены. На Наталью не будут заводить уголовное дело, т.к. она не виновата в случившейся ситуации и претензий со стороны пострадавшего не будет.

Несмотря на шоковую ситуацию супруга Укупника прекрасно справилась с этой ситуацией. Напомним Наталья и Аркадий Укупник живут вместе с 2011 года в собственном большом доме и растят дочь Софию.