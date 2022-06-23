В Австралии выявлены шокирующие случаи сексуальных домогательств в горнодобывающих компаниях

В горнодобывающем секторе Австралии проведено расследование, в ходе которого выявлены десятки случаев шокирующих сексуальных домогательств и жестокого обращения с женщинами-работницами в компаниях BHP Group и Rio Tinto Group.

Отчет о результатах расследования опубликовало правительство Западной Австралии. Они продемонстрировали провал отрасли.

Работникам, ставшими жертвами начальства и коллег, рекомендовано выплатить компенсации. Либби Метам, председатель комиссии по расследованию, заявила, что потрясена масштабами и глубиной проблемы.

Женщине, которая занималась проблемой безопасности, начальник сказал, что она избавится от проблемы, если займется с ним сексом. Одна работница потеряла сознание, а когда пришла в себя, ее джинсы были спущены до лодыжек.

Железную руду сбрасывали в машины женщин-водителей, которые не выполняли сексуальные требования. Есть заявления об изнасилованиях, шутках с сексуальным подтекстом.

За прошлый год в BHP Group зафиксировано 91 сообщение о сексуальных домогательствах и нападения, в Rio Tinto была 51 такая жалоба. Есть аналогичная информация о Woodside Petroleum, Fortescue Metals Group и Chevron Corp.

В отчете содержится рекомендация правительству Западной Австралии задокументировать все случаи, изучить возможности компенсации ущерба, обеспечить увольнение всех лиц, которые пытаются добиться сексуальных услуг.

Предлагается также ограничить повторное трудоустройство для людей, признанных виновными в сексуальных домогательствах.