Германия пытается подбодрить страны Западных Балкан, но Украина для ЕС важнее

Германия будет поддерживать деятельность западнобалканских государств на их пути к Европейскому союзу, заявил федеральный канцлер Шольц в Брюсселе.

Страны ЕС завершили свои консультации с шестью западнобалканскими странами, желающими присоединиться к ЕС, без каких-либо конкретных результатов.

Были "открытые обсуждения", сообщили источники в кулуарах ЕК. Говорят, что не было достигнуто никакого дальнейшего прогресса на пути к началу переговоров о вступлении в союз Албаниии и Северной Македониий и согласованию либерализации визового режима для Косово.

Еще до встречи премьер-министр Албании Эди Рама выразил разочарование по поводу бездействия.

«Это позор, что страна НАТО держит в заложниках две другие страны НАТО», — сказал он о блокаде Болгарии. Остальные 26 стран ЕС устроили «ужасающее шоу бессилия». Член ЕС Болгария требует от Северной Македонии уступок болгарскому меньшинству.

Федеральный канцлер Олаф Шольц тщетно настаивал на том, чтобы расчистить путь для переговоров о присоединении. Он выступал за четкую перспективу ЕС для Северной Македонии и пяти других стран. «Очень важно, чтобы это обещание стало заслуживающим доверия», — сказал Шольц.

«Германия будет поддерживать деятельность западнобалканских государств на пути к Европейскому Союзу», — сказал Шольц. «Мы чувствуем ответственность за то, чтобы эти страны преуспели в своих целях», — канцлер подчеркнул, что им была обещана перспектива ЕС еще в 2003 году, и прошло почти 20 лет.

Сербия, Косово, Северная Македония, Албания, Черногория и Босния и Герцеговина принимают участие в саммите Западных Балкан. Это предшествовало саммиту ЕС, на котором в четверг днем будут обсуждаться перспективы вступления Украины и Молдовы.