В ICON Park хотят снова запустить аттракцион, на котором в марте насмерть разбился подросток

В марте 14-летний Тайр Симпсон погиб на аттракционе Orlando FreeFall в парке ICON Park в Орландо. Существуют опасения, что компания, владеющая аттракционом, намерена вновь открыть его.

Многие члены сообщества считают, что все аттракционы SlingShot Group, которой принадлежит Orlando FreeFall, нужно убрать.

Сенатор штата Рэндольф Брейси и комиссар по сельскому хозяйству Никки Фрид ответили на вопросы о том, что дальше будет с парком и с аттракционом.

По словам комиссара, убрать Orlando FreeFall нельзя, пока халатность его владельца не будет доказана в суде. Она также сказала, что первый этап расследования уже завершен.

Экспертиза показала, что между ремнями безопасности подростка и сидением был сделан зазор. Никки Фрид отмечает, что ее офис вправе проверить, был ли аттракцион смонтирован в соответствии с инструкцией производителя.

Она пояснила, что департамент не должен следить за безопасностью катания на аттракционах, не может допрашивать инженеров, проверять соблюдение протоколов безопасности.

При этом Фрид пообещала сделать все возможное, чтобы виновные были привлечены к ответственности. Она напомнила, что во Флориде действуют строгие правила на этот счет.

Тем временем семья Тайра Симпсона требует снести аттракцион, на котором он погиб.