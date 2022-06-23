ВОЗ может объявить чрезвычайную ситуацию из-за обезьяньей оспы

Сегодня Всемирная организация здравоохранения должна решить, будет ли объявлена чрезвычайная ситуация из-за обезьяньей оспы.

Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение означает наивысший уровень опасности по версии ВОЗ.
Пока речь не идет об объявлении пандемии. Однако такой же термин использовался в марте 2020 года в связи с распространением COVID-19.

Именно после объявления чрезвычайной ситуации многие правительства начали принимать меры, направленные на ограничение распространения коронавируса. Но было уже слишком поздно.

Оспа обезьян распространяется не так легко и быстро, как COVID. Для ее профилактики существуют вакцины, для лечения – специальные методы. 

Но поводы для тревоги все же есть. По данным Reuters, в рамках текущей вспышки за пределами Африки насчитывается свыше 3000 заражений более чем в 40 странах мира. Но сообщений о летальных исходах не поступало.

В некоторых частях Африки оспа обезьян является эндемичным заболеванием. Здесь фиксируются и  смертельные случаи. 

Исполняющий обязанности директора Института Пастера в Банки, в Центральноафриканской республике Эммануэль Накуне говорит, что болезнь становится чрезвычайной ситуацией, когда она поражает развитые страны.

ВОЗ уже представила подробное руководство по борьбе с обезьяньей оспой и сейчас разрабатывает механизм обмена лекарствами и вакцинами.

Опубликовано: Светлана Репина

 
 

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