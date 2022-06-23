Си Цзиньпин призвал БРИКС расширить состав участников содружества
Лидер КНР Си Цзиньпин на итоговом саммите БРИКС заявил, что содружество может расширить состав участников.
"Немало государств заявили о своей надежде вступить в механизмы сотрудничества БРИКС", - цитирует главу государства МИД КНР.
"В этом году мы при разных случаях провели глубокие дискуссии относительно расширения состава участников. Следует продвинуть этот процесс вперед и позволить близким нам по духу партнерам как можно скорее вступить в содружество БРИКС", - отметил Си Цзиньпин.
Страны БРИКС на саммите договорились ускорить все процессы и в первую очередь экономического сотрудничества. КНР в этой связи предложила принять в Новый банк развития содружества страны, которые выразили заинтересованность в сотрудничестве.
В своей декларации Бразилия, Россия, Индия, Китай пригласили ЮАР председательствовать в содружестве в 2023 году и высказались за оказание всяческой поддержки этому участнику организации в проведении XV саммита БРИКС.
Опубликовано: Тарас Медведев
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