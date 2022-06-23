Ковальчук с Чумаковым уедут в Испанию, когда будет достроен их дом

Экс-участница группы "Блестящие" Юлия Ковальчук рассказала о том, что они с мужем планируют уехать в Испанию, когда будет достроен их дом в этой стране.

Бывшая солистка музыкального коллектива "Блестящие" Юлия Ковальчук вместе с супругом, победителем шоу "Народный артист" Алексеем Чумаковым планируют отправиться в Испанию, когда закончится строительство их дома в этом государстве.

Певица стала гостьей эфира "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио", рассказав, что на это лето у них с мужем отсутствуют запланированные поездки.

Ковальчук продолжает выступать в России, но подойдёт к завершению строительство совместного с Чумаковым особняка в Испании, знаменитость в компании супруга поедет туда.

Мы достраиваем дом в Испании. Если получится, то поедем туда. Не получится - поедем позже. Мы стали философски относиться ко всем таким поездкам.

Если у нас с Лешей появится 10-12 дней для совместного отпуска, то мы с удовольствием все соберемся и поедем.

Напомним, что поженились влюблённые в 2013 году. У пары есть дочь Амелия.

Знаменитости несколько раз хотели развестись из-за подозрений в измене.

Напомним, что известность Юлия приобрела благодаря участию в группе "Блестящие".В разное время кроме неё в коллектив входили Жанна Фриске, Анна Семенович, Надежда Ручка, Ксения Новикова.