Шойгу заявил о немедленных совместных с Беларусью действиях по повышению обороноспособности Союзного государства
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Российская Федерация продолжит укреплять военные связи с Беларусью, сообщает агентство РИА "Новости".
Шойгу, кроме прочего, говорил об обстоятельствах, результатом которых должно стать немедленное повышение обороноспособности Союзного государства.
Сергей Шойгу в четверг, 23 июня, встретился с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. Переговоры проходили в Москве и касались текущей ситуации в Украине. Главы военных ведомств двух стран сошлись во мнении о "необходимости немедленных совместных действий по повышению обороноспособности Союзного государства".
Как подчеркнул Сергей Шойгу, Россия хочет повысить боеготовность региональных группировок войск.
"Сегодня это становится все более важным, и российская сторона готова оказать в этом поддержку белорусским друзьям", - добавил министр обороны России.
Шойгу подчеркнул, что "Республика Беларусь – важнейший стратегический партнер, ближайший друг и союзник" России.
"Сегодня двустороннее военное сотрудничество развивается в условиях беспрецедентного давления Запада и необъявленной войны против наших стран", - отметил министр.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лавров заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне против России
Путин обвинил Запад в безответственной политике и проблемах мировой торговли
Диспетчер скорой помощи отказался посылать бригаду к умирающему Шатунову
Российские войска отбили атаку ВСУ на остров Змеиный
Сын Илона Маска сделал операцию по смене пола