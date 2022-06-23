Шойгу заявил о немедленных совместных с Беларусью действиях по повышению обороноспособности Союзного государства

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Российская Федерация продолжит укреплять военные связи с Беларусью, сообщает агентство РИА "Новости".

Шойгу, кроме прочего, говорил об обстоятельствах, результатом которых должно стать немедленное повышение обороноспособности Союзного государства.

Сергей Шойгу в четверг, 23 июня, встретился с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. Переговоры проходили в Москве и касались текущей ситуации в Украине. Главы военных ведомств двух стран сошлись во мнении о "необходимости немедленных совместных действий по повышению обороноспособности Союзного государства".

Как подчеркнул Сергей Шойгу, Россия хочет повысить боеготовность региональных группировок войск.

"Сегодня это становится все более важным, и российская сторона готова оказать в этом поддержку белорусским друзьям", - добавил министр обороны России.

Шойгу подчеркнул, что "Республика Беларусь – важнейший стратегический партнер, ближайший друг и союзник" России.

"Сегодня двустороннее военное сотрудничество развивается в условиях беспрецедентного давления Запада и необъявленной войны против наших стран", - отметил министр.