Начавшийся со страстного признания роман Ланы Тернер, вскоре обернулся страшной трагедией

Отношения голливудской звезды Ланы Тернер, которые начались с романтического признания, вскоре превратились в кошмар.

Жизнь голливудской кинозвезды золотого века Ланы Тернер началась вполне заурядно. Она родилась в Айдахо, в городке Уоллес. Отцом ее был авантюрный бутлегер и карточный игрок. Он не мог достойно обеспечивать семью, поэтому матери-домохозяйке приходилось экономить буквально на всем, чтобы прокормить себя и маленькую Джулию Джин. Таковым было настоящее имя будущей звезды.

Когда девочке было девять лет, отца убили после выигрыша в карты. Мать с дочерью переехали в Сан-Франциско. Милдред стала работать в косметическом магазине, и то и дело отдавала дочь на пансион в разные семьи, и даже в приют.

После окончания школы Джулия устроилась в ночной клуб танцовщицей, и работала там, пока однажды в кафе к ней не подошел продюсер с предложением о кинопробах. Так она стала Ланой Тернер, кинозвездой, менявшей мужей и любовников как перчатки.

В двадцатилетнем возрасте Лана вышла замуж за коллегу Арти Шоу, но брак продержался всего четыре месяца. Вторым мужем звезды стал актер и владелец ресторанного бизнеса Стивен Крейн. В этом браке у нее родилась дочь Шерил, но супруги расстались уже через год.

Потом последовала свадьба с жестяным королем Генри Топпингом, который Лана расторгла из-за патологической ревности супруга. Четвертого мужа, актера Лэнса Баркера Лана прогнала с позором, когда он попытался домогаться ее дочери. Девочке на тот момент было всего тринадцать лет.

А потом на ее пути встретился красавчик Джонни Стомпанато. Он окружил кинодиву роскошными подарками и беспрецедентным вниманием. И только спустя несколько месяцев встреч Лана узнала, что Стомпанато был телохранителем гангстера Микки Коэна.

Джонни был крайне ревнив, и даже заявлялся на съемочную площадку с оружием, препятствуя съемкам Ланы в любовных сценах.

Она решила с ним расстаться, когда он избил и чуть не задушил ее в припадке ревности. Тогда Джонни пригрозил ей убийством. В полицию Лана обратиться не рискнула, т. к. это было чревато скандалом в прессе.

Длительное время она терпела унижения и побои. В тот роковой день в разгар ссоры Джонни стал наносить Лане ножевые ранения. Защищая мать, Шерил убила Стомпанато ножом.

К счастью, суд оправдал девочку, но семья Джонни и недоброжелатели Ланы утверждали, что убийство совершила сама Лана. После суда Шерил уехала к отцу на Гавайи, и стала успешной писательницей, моделью и владелицей ресторанного бизнеса. Отношений с мужчинами она избегала, предпочитая им женщин.

Лана же получила еще один Оскар, и не оставляла попыток устроить свою личную жизнь, побывав еще замужем за продавцом недвижимости Фредом Меем, Робертом Итоном, гипнотизером Рональдом Данте, но со всеми в итоге развелась.

Скончалась Лана Тернер в 1995-м году в возрасте 74 лет от онкологического заболевания. В общей сложности она выходила замуж семь раз.