МИД Ирака: СК Беларуси не представил доказательств преступлений Польши в отношении мигрантов на границе

21 июня Следственный комитет Беларуси предоставил коллегам из Ирака материалы дела о действиях польских силовиков в отношении беженцев на польско-белорусской границе. Власти Багдада быстро отреагировали на это обращение.

По сообщению официального агентства печати Беларуси БелТА СК Беларуси передали иракской стороне материалы, которые являются доказательством событий, которые произойти на польско-белорусской границе. Власти Минска обвиняют Польшу в жестоком обращении с беженцами.

Белорусская сторона хотела проинформировать власти Ирака в том, что польские пограничники совершают преступления против безопасности людей. Белорусские следователи зафиксировали преступные действия в отношении 135 граждан Ирака, которые получили телесные повреждения в результате применения к ним насилия и спецсредств польскими силовиками.

Как сообщает сайт Iracinews, официальный представитель министерства иностранных дел Ахмед Аль-Сахаф заявил, что нет никаких доказательств утверждений и обвинений, представленный белорусской стороной.

"Пока нет данных о массовых казнях мигрантов на польско-белорусской границе", - сказал Ас-Сахаф.

Он добавил, что белорусская сторона не представила никаких доказательств в подтверждение своих утверждений. Таким образом, в отчете отсутствовали показания очевидцев, записи или фотографии. Также нет официальных жалоб от иракских граждан, пытавшихся пересечь польско-белорусскую границу.

"Министерство иностранных дел ранее поручило посольству Ирака в Варшаве проконсультироваться с польскими властями после того, как в СМИ распространилась информация о том, что существует угроза жизни для иракских иммигрантов", - сказал Сахаф.

Представитель МИД подчеркнул, что скоординированные действия между Польшей и Ираком имели место в феврале.