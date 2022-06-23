Производство игрушек в Москве увеличилось в пять раз

Как сообщили на сайте мера Москвы, за первые четыре месяца текущего года производство игрушек в столице увеличилось в несколько раз.

Согласно данным Владимира Овчинского руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики, на данный момент 28 предприятий в Москве занимаются производством товаров для детей.

Заместитель мера Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил об увеличении производства игрушек на период январь-апрель в 5,2 раза по сравнению с прошлым годом.

Также стоит отметить, что за апрель 2022 года было выпущено в 8,5 раз больше игрушек, чем за апрель предыдущего года.