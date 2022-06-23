Боевики "Айдара" на "Азоте" заявили о готовности сдаться войскам ЛНР и РФ

Солдаты нацподразделения "Айдар", окруженные на заводе "Азот", заявили о готовности сдаться.

Бойцы националистического батальона "Айдар", окруженные под Северодонецком на предприятии "Азот", заявили о готовности сдаться.

Завод окружен уже первую неделю войсками Российской Федерации и народной милиции так называемой Луганской народной республики.

Сам же город практически полностью контролируется российскими Вооруженными силами.

При этом украинские солдаты взамен на свою сдачу просят предоставит гарантии безопасности для гражданского населения.

"Боевики "Айдара" на заводе "Азот" в Северодонецке заявили о готовности сдаться при прекращении огня и гарантиях безопасности гражданским, заявил источник", - пишет ТАСС.