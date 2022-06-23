Из-за нехватки персонала Lufthansa отменила еще еще 2200 рейсов

Авиакомпания Lufthansa намерена отменить еще 2200 рейсов в июле и августе, сообщает в четверг, 23 июня сайт ежедневной газеты Bild.

Две недели назад оператор объявил об отмене 900 рейсов. Основная причина – значительная нехватка наземного и бортового персонала, вызванная пандемией COVID-19.

Всего две недели назад Lufthansa объявила об удалении 900 рейсов из расписания двух крупнейших аэропортов Германии: Франкфурта-на-Майне и Мюнхена. Речь шла о стыковках в выходные дни, теперь отменены распространяются и на остальные дни недели.

"Lufthansa уберет еще 2200 рейсов из расписания аэропортов Франкфурта и Мюнхена в летний сезон из почти 80 тысяч рейсов. Это относится, в частности, к внутренним и европейским рейсам, но не распространяется на традиционные направления отдыха, которые очень пользуютя большой популярностью в летние месяцы", — пояснил представитель Lufthansa, которого цитирует Bild.

Отмененные рейсы - это стыковки в основном внутри Германии и в Европе.

"Это не должно сказаться на межконтинентальных рейсах", — подчеркнул представитель.

Он поясняет, что авиакомпании намерены информировать пассажиров о планируемых изменениях как можно скорее.