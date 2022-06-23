Фраза "ни кола ни двора" имела особое значение в XIX веке

Сегодня это выражение подразумевает бедного человека, который не имеет своего жилья. А что такое "кол"?

В наши дни это высказывание носит несколько негативный оттенок и указывает на того, кто докатился до состояния бедности и не хочет прикладывать никаких усилий для исправления ситуации.

При подробном разборе фразы можно понять, что человек не имеет двух составляющих для нормальной жизни: двора и кола.

Но если с двором все ясно - у человека нет собственного дома, где он может жить, то вот с колом не совсем понятно.

На самом деле в данном случае кол обозначает совсем не заостренную палку, которая служит опорой при ходьбе.

В XIX веке под этим словом понимали полосу пахотной земли шириной примерно 4 метра, то есть земельный надел, который служил для крестьян базовым источником жизни наряду с домашним скотом.

Полная версия этой поговорки в те времена звучала так: "Ни кола, ни двора, ни куриного пера" и обозначала, что у человека нет ни земли, ни дома, ни скотины.

В такой ситуации в те времена оказывались отставные солдаты, которые после долгих лет в армии возвращались и ничего не имели, потому что просто не успевали нажить.

Обычно они жили на съемной квартире за небольшую плату и занимались каким-то ремеслом, например, пошивом обуви.

Со временем концовку поговорки упразднили, и в наши дни она обозначает человека, который не имеет своей недвижимости и у которого небольшой достаток.