Фраза "ни кола ни двора" имела особое значение в XIX веке
Сегодня это выражение подразумевает бедного человека, который не имеет своего жилья. А что такое "кол"?
В наши дни это высказывание носит несколько негативный оттенок и указывает на того, кто докатился до состояния бедности и не хочет прикладывать никаких усилий для исправления ситуации.
При подробном разборе фразы можно понять, что человек не имеет двух составляющих для нормальной жизни: двора и кола.
Но если с двором все ясно - у человека нет собственного дома, где он может жить, то вот с колом не совсем понятно.
На самом деле в данном случае кол обозначает совсем не заостренную палку, которая служит опорой при ходьбе.
В XIX веке под этим словом понимали полосу пахотной земли шириной примерно 4 метра, то есть земельный надел, который служил для крестьян базовым источником жизни наряду с домашним скотом.
Полная версия этой поговорки в те времена звучала так: "Ни кола, ни двора, ни куриного пера" и обозначала, что у человека нет ни земли, ни дома, ни скотины.
В такой ситуации в те времена оказывались отставные солдаты, которые после долгих лет в армии возвращались и ничего не имели, потому что просто не успевали нажить.
Обычно они жили на съемной квартире за небольшую плату и занимались каким-то ремеслом, например, пошивом обуви.
Со временем концовку поговорки упразднили, и в наши дни она обозначает человека, который не имеет своей недвижимости и у которого небольшой достаток.
Опубликовано: Наталья Павлова
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