Огородники рассказали, как выращивать савойскую капусту

Савойская капуста по популярности уступает белокочанной, однако превосходит ее по вкусовым качествам и неприхотливостью выращивания.

Немного о культуре:

Родом кружевница (как еще называют этот сорт капусты) из Средиземноморского итальянского княжества Савойя, откуда и происходит ее название

Любит питательные легкие почвы с нейтральной кислотностью.

Выращивается рассадным и безрассадным способом и очень неприхотлива в выращивании.

Описание:

Савойская капуста внешне напоминает белокочанную раскидистыми нижними листьями и круглой головкой кочана.

Однако имеется и ряд существенных отличий:

Форма головки бывает не только округлая, но и плоско–округлая.

Кочаны имеют более рыхлую структуру и внутри окрашены в кремовый цвет.

Листья более тонкие с нежными прожилками и гофрированной структурой, отчего похожи на кружева.

На вкус похожи на белокочанную, но более сочные и нежные.

Имеет двухгодичный цикл: в первый год головки набирают до 1 кг веса, на второй год — до 3 кг.

Способы посева:

Прямой посев семян в грунт применяется только в очень южных регионах.

В средней полосе савойская капуста выращивается рассадным способом.

Сроки посева рассады:

Ранние сорта высеивают в первой декаде марта.

Среднеспелые — в конце марта.

Поздние сорта — в начале апреля.

Семена проходят важную предварительную обработку:

Сначала их обеззараживают в слабом растворе марганца.

Затем проводят процедуру закаливания: опускают на 15 минут в горячую воду (50°), затем на 1 минуту в ледяную. Замачивают на 12 часов в биостимуляторе, после чего еще на 12 часов помещают в холодильник.

Подготовка грунта:

Можно приобрести готовый субстрат в специализированном магазине.

Также можно приготовить самостоятельно, смешав в равных частях дерновую землю, компост, торф и песок, и добавив немного золы.

Правила посева:

В увлажненном грунте прокладываем неглубокие (7–9 мм) бороздки с расстоянием между рядами 2,5–3 см.

Семена раскладываем с интервалом в 1 см, присыпаем тонким слоем грунта и увлажняем из пульверизатора.

На ближайшие 5–7 дней емкость прикрываем стеклом или пленкой до появления всходов.

Поддерживаем температуру 20°–22°.

Утром и вечером прикрытие приподнимаем для проветривания и увлажнения из пульверизатора.

Уход за рассадой:

После появления ростков пленку снимаем, а рассаду переставляем в хорошо освещенное помещение (до 14–16 часов в сутки) с более низкой температурой (16°–18°).

Полив:

Поливают отстоянной, теплой водой по мере просыхания верхнего слоя.

Обязательно рыхлят почву после просыхания.

Пикировка:

Пикировку проводят при появлении первого настоящего листа, пересаживая сеянцы в отдельные емкости объемом 200–500 мл.

Можно использовать как пластиковые емкости, так и торфяные стаканчики и таблетки.

Накануне пикировки рассаду обеззараживают медным купоросом и хорошо поливают, чтобы облегчить пересадку.

Пересаженные ростки первые дни держат в полутени при температуре 17°–18°.

По мере адаптации их переносят в более прохладное и освещенное помещение.

Подкормки очень важны:

Первую проводят на стадии 2 настоящих листочков, используя препараты «Крепыш», «Кемира Люкс» и другие.

Вторую — за неделю до пикировки. Вносят сульфат калия, суперфосфат и аммиачную селитру.

Третью проводят теми же минералами через неделю после пикировки.

Четвертую— за несколько дней до пересадки в открытый грунт. Вносят калий, фосфор и аммиачную селитру.

Пересадка в грунт:

За 2 недели до пересадки рассаду закаливают, вынося в прохладное место.