Огородники рассказали, как выращивать савойскую капусту
Савойская капуста по популярности уступает белокочанной, однако превосходит ее по вкусовым качествам и неприхотливостью выращивания.
Немного о культуре:
Родом кружевница (как еще называют этот сорт капусты) из Средиземноморского итальянского княжества Савойя, откуда и происходит ее название
Любит питательные легкие почвы с нейтральной кислотностью.
Выращивается рассадным и безрассадным способом и очень неприхотлива в выращивании.
Описание:
Савойская капуста внешне напоминает белокочанную раскидистыми нижними листьями и круглой головкой кочана.
Однако имеется и ряд существенных отличий:
Форма головки бывает не только округлая, но и плоско–округлая.
Кочаны имеют более рыхлую структуру и внутри окрашены в кремовый цвет.
Листья более тонкие с нежными прожилками и гофрированной структурой, отчего похожи на кружева.
На вкус похожи на белокочанную, но более сочные и нежные.
Имеет двухгодичный цикл: в первый год головки набирают до 1 кг веса, на второй год — до 3 кг.
Способы посева:
Прямой посев семян в грунт применяется только в очень южных регионах.
В средней полосе савойская капуста выращивается рассадным способом.
Сроки посева рассады:
Ранние сорта высеивают в первой декаде марта.
Среднеспелые — в конце марта.
Поздние сорта — в начале апреля.
Семена проходят важную предварительную обработку:
Сначала их обеззараживают в слабом растворе марганца.
Затем проводят процедуру закаливания: опускают на 15 минут в горячую воду (50°), затем на 1 минуту в ледяную. Замачивают на 12 часов в биостимуляторе, после чего еще на 12 часов помещают в холодильник.
Подготовка грунта:
Можно приобрести готовый субстрат в специализированном магазине.
Также можно приготовить самостоятельно, смешав в равных частях дерновую землю, компост, торф и песок, и добавив немного золы.
Правила посева:
В увлажненном грунте прокладываем неглубокие (7–9 мм) бороздки с расстоянием между рядами 2,5–3 см.
Семена раскладываем с интервалом в 1 см, присыпаем тонким слоем грунта и увлажняем из пульверизатора.
На ближайшие 5–7 дней емкость прикрываем стеклом или пленкой до появления всходов.
Поддерживаем температуру 20°–22°.
Утром и вечером прикрытие приподнимаем для проветривания и увлажнения из пульверизатора.
Уход за рассадой:
После появления ростков пленку снимаем, а рассаду переставляем в хорошо освещенное помещение (до 14–16 часов в сутки) с более низкой температурой (16°–18°).
Полив:
Поливают отстоянной, теплой водой по мере просыхания верхнего слоя.
Обязательно рыхлят почву после просыхания.
Пикировка:
Пикировку проводят при появлении первого настоящего листа, пересаживая сеянцы в отдельные емкости объемом 200–500 мл.
Можно использовать как пластиковые емкости, так и торфяные стаканчики и таблетки.
Накануне пикировки рассаду обеззараживают медным купоросом и хорошо поливают, чтобы облегчить пересадку.
Пересаженные ростки первые дни держат в полутени при температуре 17°–18°.
По мере адаптации их переносят в более прохладное и освещенное помещение.
Подкормки очень важны:
Первую проводят на стадии 2 настоящих листочков, используя препараты «Крепыш», «Кемира Люкс» и другие.
Вторую — за неделю до пикировки. Вносят сульфат калия, суперфосфат и аммиачную селитру.
Третью проводят теми же минералами через неделю после пикировки.
Четвертую— за несколько дней до пересадки в открытый грунт. Вносят калий, фосфор и аммиачную селитру.
Пересадка в грунт:
За 2 недели до пересадки рассаду закаливают, вынося в прохладное место.
Опубликовано: Ангелина Крент
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