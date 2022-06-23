Опытные фермеры рассказали, как вырастить экологически чистые овощи без химии на своем огороде

Минеральные составы используются для подкормки огородных культур, их защиты от болезней и вредителей. Но можно обойтись и без химических препаратов, и при этом не потерять урожай.

Первый шаг – выбор сорта растений, максимально устойчивые к инфекциям. Им будет достаточно защиты биопрепаратами, например, Гамаиром или Алирином-Б.

В начале лета растения можно опрыскивать средствами для опрыскивания растении. Силк, Иммуноцитофит, Циркон, Здоровый сад и гуматы повысят иммунитет растений без химической обработки.

Для предотвращения болезней стоит использовать биофунгициды, баковые смеси вроде Байкал ЭМ1. Применяются также микроудобрения. Чтобы они лучше прилипали к растениям, добавляется жидкое мыло.

Существуют также биоинсектициды для борьбы с вредителями. Например, уничтожить тлю поможет Фитоверм, проволочника – Метаризин.

Для примера: биопрепарат Алирин-Б прекрасно справляется с фитофторозом томатов, макроспориозом картофеля, паршой яблонь.

Бывают случаи, когда растения сильно заболевают. Тогда приходится выбирать: провести химическую обработку или смириться с потерей урожая.

В таком случае можно, как минимум, выбрать наименее токсичные и ядовитые препараты. Так, для ягодных культур подойдет Фармайод или раствор кальцинированной соды с добавлением мыла.