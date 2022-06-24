Огородники рассказали, как необходимо удобрять пекинскую капусту

Пекинская капуста (лат. Brassica rapa subsp. pekinensis), или петсай, или китайская капуста, или салатная капуста – один из подвидов репы, овощная культура, травянистое растение семейства Крестоцветные.

Чем удобрять пекинскую капусту для завязывания головок:

Без дополнительной подкормки пекинская капуста плохо завязывает кочаны. Для роста и развития этой культуре необходим азот, фосфор, калий, бор и другие микроэлементы. Можно чередовать подкормки, но я рекомендую использовать сразу комплексные удобрения. Давайте разберемся когда и какие препараты требуются пекинской капусте:

Минеральные удобрения:

Минеральные удобрения необходимы для формирования кочана. Как правило, это неорганический порошок или гранулы. Его можно разводить водой, либо вносить сразу на землю. Минеральные удобрения отлично впитываются водой. После внесения подкормки нужно провести обильный полив.

Пекинская капуста лучше всего отзывается на:

Мочевину – источник азота, необходимый для обильного формирования зеленой массы. Чтобы приготовить раствор, нужно растворить 20 г мочевины в ведре воды.

Аммиачная селитра – используется для формирования кочана. Раствор быстро проникает в корневую систему и движется выше к листьям.

Вторую подкормку можно проводить в июне. Я рекомендую внести фосфор и калий. Источником фосфора и калия считается суперфосфат. Еще я использую калийную соль.

Если вы не хотите возиться с однокомпонентными удобрения, можно использовать раствор азофоски – комплексного удобрения. Для приготовления раствора понадобится 30 грамм азофоски на 10 литров воды.

Органические удобрения:

Самое распространенное органическое удобрение — коровяк или птичий помет. Нужно брать уже перепревший навоз и обязательно растворять его в воде. Такой настой нужно выдержать в течение 10-15 дней и только потом полить пекинскую капусту.

Некоторые огородники используют магазинные препараты, например, гумат калия. 10 мл препарата нужно развести в одном литре воды и опрыскать капусту.

Биологические удобрения:

Я еще называю такой тип удобрений – народным. Это буквально настои из ботвы и других частей растений. Биологические удобрения самые безвредные.

Среди эффективных могу выделить следующие рецепты:

Настой трав или крапивы. Травы можно использовать любые. Зеленую массу разводят водой и настаивают в течение недели. Готовый настой разводят водой и поливают под корень.

Дрожжи – еще один эффективный способ подкормить пекинскую капусту. Кроме того, дрожжи оказывают профилактический эффект, защищают от грибковых болезней и вредителей. К сухим дрожжам нужно добавить немного сахара и теплой воды. Раствор должен бродить в течение суток. Готовым раствором капусту поливают под корень.