Моравецкий: Евросоюз несёт ответственность за Украину
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил об ответственности Европейского союза за Украину.
24 июня польский премьер-министр Матеуш Моравецкий прокомментировал решение Европарламента предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов на членство в ЕС. По мнению Моравецкий, это важное, но серьёзное событие, которое взваливает дополнительные обязательства на Европейский союз.
"Это исторический момент. Евросовет& согласился предоставить кандидатский статус для Украины и Молдавии. Все европейские страны, вся Европа, весь ЕС должен брать на себя ответственность за свое непосредственное соседство", - констатировал Моравецкий.
При этом Матеуш Моравецкий утверждает, что непреклонная позиция Польши в поддержке Киева заставила ЕС предоставить Украине статус кандидата в организацию.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лавров заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне против России
Путин обвинил Запад в безответственной политике и проблемах мировой торговли
Диспетчер скорой помощи отказался посылать бригаду к умирающему Шатунову
Российские войска отбили атаку ВСУ на остров Змеиный
Сын Илона Маска сделал операцию по смене пола