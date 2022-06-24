Моравецкий: Евросоюз несёт ответственность за Украину

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил об ответственности Европейского союза за Украину.

24 июня польский премьер-министр Матеуш Моравецкий прокомментировал решение Европарламента предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов на членство в ЕС. По мнению Моравецкий, это важное, но серьёзное событие, которое взваливает дополнительные обязательства на Европейский союз.

"Это исторический момент. Евросовет& согласился предоставить кандидатский статус для Украины и Молдавии. Все европейские страны, вся Европа, весь ЕС должен брать на себя ответственность за свое непосредственное соседство", - констатировал Моравецкий.

При этом Матеуш Моравецкий утверждает, что непреклонная позиция Польши в поддержке Киева заставила ЕС предоставить Украине статус кандидата в организацию.