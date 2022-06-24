Что нужно для выращивания богатого урожая перца: правила от агрономов

Как и другие огородные культуры, перец нуждается в периодической подкормке. Но для этой цели подходят далеко не все препараты.

Перец любит не такие кислые почвы, как томат, и состав подкормок у них отличается. Для этого растения не подходят сульфаты калия, магния или аммония, ведь они закисляют грунт.

При этом перцам требуются и калий, и магний. Их растение может получить из зольного раствора с добавлением небольшого количества укуса.

Дополнительно можно использовать зеленую бродиловку. Это органический состав, который содержит множество элементов, полезных для растения. Для приготовления настоя лучше всего использовать лебеду.

Когда перец только высаживают в грунт, для них актуальны азотные удобрения. Только готовить раствор нужно правильно. Сначала делается концентрат из удобрения и небольшого количества воды, а потом его разводят в поливной воде.

Если растения чахнут, болеют, плохо развиваются, стоит воспользоваться хелатными составами. Перцы хорошо усваивают из них питательные вещества.

Рост перцев может затормозиться из-за плохого усвоения цинка, особенно в холодную погоду. Верхушки могут скручиваться из-за дефицита меди.

Недостаток кальция проявляется осыпанием завязей и появлением вершинной гнили, дефицит железа – пожелтением листьев. Во всех этих ситуациях помогут соответствующие хелаты.