огородники рассказали, когда и чем необходимо подкармливать морковь

Морковь – самый востребованный овощ у потребителей. Его можно приобрести на прилавках магазинов круглый год.

Подготовка грядки:

Морковь, в отличие от многих других корнеплодов, очень любит фосфор. Поэтому, чтобы морковь в дальнейшем давала хорошие корнеплоды, обязательно в рядочки при посеве вносим суперфосфат. Это гарантия, что морковь будет сладкой.

Также одновременно с суперфосфатом хорошо будет внести калимагнезию из расчета 1 часть суперфосфата + 0,5 части калимагнезии. Внесли удобрение в рядочки и слегка заделали, перемешали с почвой. Это оптимальная предпосевная подготовка грядки перед посевом моркови.

Последовательность подкормок:

Морковка взошла, проходит так называемая фаза «вилочки», и появляются первые настоящие листочки. Когда сформируется 2-3 настоящих листа, именно в этот период, приблизительно до появления 5-го листа, морковь нуждается в азотной подкормке.

Из азотных удобрений, особенно в прохладную погоду, подойдет аммиачная селитра: 15-20 г (примерно 1 ст. л. без верха) на 10 л воды. Также подойдет мочевина: 1 ст. л. с верхом на 10 л воды. Растворяем удобрение и поливаем морковку. Всё, больше азотом «увлекаться» не будем.

Следующую подкормку для морковки (примерно через две недели после первой) даем калийную. Из калийных удобрений морковь хорошо переносит и хлористый, и сернокислый калий.

Эти удобрения также вносим в виде раствора. Растворяем 20-30 г хлористого (1 ст. л. с верхом) или сернокислого (1 ст. л. без верха) калия в 10 л воды. Раствором поливаем морковку.

Последующие подкормки – преимущественно фосфорные. Из фосфорных удобрений подойдет суперфосфат, аммофос. Фосфор нужен, чтобы морковка росла сочная и сладкая. Вдобавок фосфорное удобрение способствует тому, что корнеплоды моркови будут лучше храниться зимой.

Секреты агротехники:

Рыхление. Морковь очень любит рыхление почвы, чтобы к корнеплодам поступал воздух. А если к корнеплодам будет поступать достаточно воздуха, они вырастут более ровными.

Полив. Морковь крайне отзывчива на поливы. Корневая система у нее довольно слабая, а для роста корнеплодов требуется много влаги. Поэтому не забываем регулярно поливать морковь, особенно в жаркую засушливую погоду.

Чего избегать:

Некоторые огородники увлекаются и сыплют под морковку большое количество золы. Делать так нежелательно, т.к. в золе содержится больше калия и пониженное количество фосфора. А, как упоминалось выше, морковь более отзывчива на внесение фосфора.

Под морковку некоторые вносят свежий навоз. От свежего навоза морковка становится «рогатой». Т.е. корнеплод начинает ветвиться, у него может быть до 3-4 ответвлений. Качество корнеплодов страдает. Поэтому такой ошибки также желательно не допускать.

Под морковку можно вносить перегной (перепревший навоз) – на этапе подготовки грядки. А если нет перегноя, лучше сеять морковь в «пустую» землю, но заправленную фосфором. Тогда корнеплоды будут правильной формы.

Морковь вообще не очень любит органические удобрения. Различные подкормки настоями сорняков и какой-либо другой органикой для морковки не очень желательны. Потому что это также влияет на качество получаемых корнеплодов.

Летний посев:

Если вы не успели посеять морковь весной, еще не поздно это сделать в июне. Морковь, посеянная в сроки примерно с 10 по 20 июня, вырастает всегда сочная, ее не поедают «червячки», потому что уже нет морковной мухи, и такая морковь очень хорошо хранится зимой.

Эта особенность моркови дает возможность с помощью летнего посева устранить возможные ошибки весеннего посева, слабые всходы, последствия неблагоприятной погоды и проч.

Всем хороших урожаев. Чтобы этот богатый витаминами и другими полезными веществами овощ, яркий и нарядный, всегда был на вашем столе.