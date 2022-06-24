Борис Джонсон: Великобритания депортирует украинских нелегалов в Руанду

Британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что украинских беженцев могут выслать из Великобритании в Руанду.

В пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал интервью местной газете The Guardian, где сообщил, что администрация Лондона допускает депортацию украинских беженцев из своей страны в Африку.

При этом Джонсон отметил, что речь идёт исключительно об украинцах, прибывших на территорию Британии нелегально на фоне граждан Украины, живущих в Соединённом Королевстве на законных основаниях.

"Я думаю, что мы уже выдали 130 тыс. виз украинцам, они могут попасть в нашу страну по меньшей мере двумя очень хорошими способами. Но если вы приезжаете незаконно, то вы обесцениваете всех, кто прибыл легально. Это сумасшествие", - поделился мнением Борис Джонсон.