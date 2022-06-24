Огородники рассказали, чем подкармливать чеснок в июне

Чтобы вырастить качественный чеснок, важно не только правильно посадить культуру, но и заботиться о ней на протяжении всего периода взращивания.

Напомним, что озимый чеснок мы высаживаем осенью, под зиму, а так называемый летний чеснок, яровой, высаживаем весной. Их можно отличить в период вегетации в том числе по стеблям и листьям.

У озимого чеснока листья широкие, стебли очень мощные, а летом выдвигаются цветочные стрелки.

У летнего чеснока цветоносы обычно не появляются, он имеет меньшую силу роста и более узкие листья. Как правило, летний чеснок хранится очень хорошо и отличается тонким приятным ароматом, за что и ценится огородниками.

Для озимого чеснока:

Озимый чеснок к июню у меня уже получает две подкормки. Первый раз – азотным удобрением, рано весной; затем, примерно через две недели – сульфатом магния.

Магний нужен для усвоения фосфора в еще холодной почве для нарастания хорошей корневой системы, а сера помогает лучше усваивать азот – и озимый чеснок весной быстро трогается в рост. В июне приходит время для третьей подкормки. Сейчас чесноку в первую очередь нужны калий и фосфор.

Можно вносить сухое минеральное калийно-фосфорное удобрение из расчета 30-40 г на 1 кв. м.

А можно применять зольный настой. Приготовление: 1 стак. золы + 1 стак. 9% уксуса на 10 л воды (уксусом заливаем золу, а когда «отшипит», добавляем воду). Из такого раствора, внесенного обычным поливом грядки, хорошо усваивается кальций, также необходимый для здоровья растений.

Можно использовать и сухую золу. Будем вносить примерно 1-2 стак. золы на 1 кв. м посадок чеснока, но усвоение необходимых элементов в этом случае будет проходить медленнее.

В итоге за сезон озимый чеснок понадобится подкормить всего три раза, чтобы вырастить крупные луковицы.

Есть и еще один важный нюанс. Когда у чеснока начнут формироваться цветочные стрелки, не забываем их своевременно удалять. Если этого не сделать, они будут забирать все питание на себя – на цветение и завязывание семян, и луковица вырастет гораздо меньшего размера, чем ожидалось.

Яровой чеснок:

Летний чеснок, в отличие от зимнего, более требователен к питанию и структуре почвы. Любит рыхлые, структурированные и плодородные почвы. Крайне отзывчив на внесение органики – птичьего помета, перепревшего навоза или компоста.

В такой подготовленной грядке он будет хорошо расти и развиваться. В условиях Беларуси летний чеснок мы высаживаем уже в апреле, когда почва немного просохнет и прогреется.

После появления всходов летнему чесноку нужен азот. Для подкормок можно использовать различные минеральные удобрения, например, мочевину – 30-40 г на м кв. Однако весной и в начале лета, когда много свежей травы, из нее можно сделать «бродиловку» для подкормки чеснока.

Для приготовления бродиловки хорошо подходят крапива, лопух и одуванчики. В этих растениях много микроэлементов, и при поливе чеснока их настоем улучшается почвенная микрофлора, он получает необходимый азот и микроэлементы для хорошего роста и развития.

Рецепт «бродиловки»: 2 кг измельченной травы залить 10 л воды, настоять 5-7 дней. Перед применением в качестве подкормки настой разбавить 1:10 с водой. Грядку с чесноком проливаем из лейки, и он мигом пойдет в рост. Через две недели такую подкормку можно повторить.

При использовании «бродиловки» нужно учитывать некоторые моменты.

В настой ни в коем случае нельзя добавлять никаких щелочных компонентов, например, золы, доломитовой муки, извести (в щелочной среде весь азот улетучится, и от подкормки проку не будет).

Разумно добавить в бродиловку лимонную кислоту: на 10 л готового раствора для полива – 1 ст. л. лимонной кислоты. В такой кислой среде азот не будет улетучиваться, будет хорошо усваиваться растениями.

А еще лимонная кислота помогает усвоению и других элементов питания, таких как калий, кальций и др. Лимонная кислота служит как бы хелатирующим веществом и не дает одним элементам блокировать другие, так что все элементы питания усваиваются чесноком наилучшим образом.