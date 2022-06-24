Борис Джонсон допустил высылку граждан Украины из Великобритании в Африку
Британский премьер-министр Джонсон допустил теоретическую возможность отправки нелегальных украинских мигрантов из Великобритании на африканский континент.
Борис Джонсон в пресс-релизе высказал своё мнение по поводу проблем с нелегальной миграцией, в частности он обратил внимание на увеличение количество украинских беженцев, которые попали на территорию Великобритании незаконным путём. Согласно его заявлению, британское правительство в теории планирует начать высылать нелегалов из Великобритании в Руанду.
"Люди будут отправлены в Руанду только в тех случаях, если они прибыли в Великобританию нелегально."- заявил Джонсон британскому издательству The Cuardian в своём интервью.
Важно отметить, что перелёт из Соединённого королевства Великобритании в Руанду нелегальных украинских мигрантов в рамках программы по борьбе с нелегальной миграцией будет полностью оплачиваться британской стороной.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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