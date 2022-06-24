Президент Гондураса Кастро назвала «бедствием» последствия конфликта в Украине

24 июня президент Гондураса Сиомара Кастро рассказала о последствиях военного конфликта на территории Украины.

В пятницу президент Гондураса Сиомара Кастро выступила на закрытии американских военных учений Ferzas Comando 2022, где сообщила о последствиях украинского кризиса мирового масштаба. По мнению Кастро, человечество вынуждено адаптироваться к новым реалиям путём резкого развития финансового и оборонного секторов каждого государства.

"Последствия конфликта на Украине вынуждают нас готовиться в экономической, социальной и военной сферах. Обмен оборонными практиками и стратегиями становится исторической необходимостью", - заявила Сиомара Кастро.

Характерно, что в продлившихся две недели военных учениях Гондураса приняли участие шестнадцать американских государств, в том числе Соединённые Штаты.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 