Президент Гондураса Кастро назвала «бедствием» последствия конфликта в Украине

24 июня президент Гондураса Сиомара Кастро рассказала о последствиях военного конфликта на территории Украины.

В пятницу президент Гондураса Сиомара Кастро выступила на закрытии американских военных учений Ferzas Comando 2022, где сообщила о последствиях украинского кризиса мирового масштаба. По мнению Кастро, человечество вынуждено адаптироваться к новым реалиям путём резкого развития финансового и оборонного секторов каждого государства.

"Последствия конфликта на Украине вынуждают нас готовиться в экономической, социальной и военной сферах. Обмен оборонными практиками и стратегиями становится исторической необходимостью", - заявила Сиомара Кастро.

Характерно, что в продлившихся две недели военных учениях Гондураса приняли участие шестнадцать американских государств, в том числе Соединённые Штаты.