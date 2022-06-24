Президент Гондураса Кастро назвала «бедствием» последствия конфликта в Украине
24 июня президент Гондураса Сиомара Кастро рассказала о последствиях военного конфликта на территории Украины.
В пятницу президент Гондураса Сиомара Кастро выступила на закрытии американских военных учений Ferzas Comando 2022, где сообщила о последствиях украинского кризиса мирового масштаба. По мнению Кастро, человечество вынуждено адаптироваться к новым реалиям путём резкого развития финансового и оборонного секторов каждого государства.
"Последствия конфликта на Украине вынуждают нас готовиться в экономической, социальной и военной сферах. Обмен оборонными практиками и стратегиями становится исторической необходимостью", - заявила Сиомара Кастро.
Характерно, что в продлившихся две недели военных учениях Гондураса приняли участие шестнадцать американских государств, в том числе Соединённые Штаты.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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