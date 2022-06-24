ПАСЕ признала Россию виновной в сбитии малазийского боинга MH17 в 2014 году
24 июня парламентская Ассамблея Совета Европы признала Россию в крушении боинга MH17, разбившегося в 2014.
Утром пятницы пресс-служба ПАСЕ сообщила, что после восьмилетнего расследования по делу о крушении боинга MH17, летевшего из Малайзии в Пекин, ведомство официально признало Россию виновной в сбитии пассажирского лайнера.
В пресс-релизе парламентской Ассамблеи Совета Европы утверждается, что на основе собранных фактов профильная комиссия считает наиболее вероятным сценарием сбитые малазийского боинга из ракеты "Бук".
Также в ПАСЕ подчеркнули, что ведомственные эксперты пришли к выводу о том, что воздушное судно Malaysia Airlines было сбито не российскими войсками, а военными ДНР, которым Россия якобы поставила ракетные комплексы собственного производства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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