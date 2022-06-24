ПАСЕ признала Россию виновной в сбитии малазийского боинга MH17 в 2014 году

24 июня парламентская Ассамблея Совета Европы признала Россию в крушении боинга MH17, разбившегося в 2014.

Утром пятницы пресс-служба ПАСЕ сообщила, что после восьмилетнего расследования по делу о крушении боинга MH17, летевшего из Малайзии в Пекин, ведомство официально признало Россию виновной в сбитии пассажирского лайнера.

В пресс-релизе парламентской Ассамблеи Совета Европы утверждается, что на основе собранных фактов профильная комиссия считает наиболее вероятным сценарием сбитые малазийского боинга из ракеты "Бук".

Также в ПАСЕ подчеркнули, что ведомственные эксперты пришли к выводу о том, что воздушное судно Malaysia Airlines было сбито не российскими войсками, а военными ДНР, которым Россия якобы поставила ракетные комплексы собственного производства.