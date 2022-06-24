Джон Кирби: США продолжат поставлять Украине более мощное вооружение

Советник Байдена по вопросом национальной безопасности Джон Кирби прокомментировал поставки оружия в Украину.

По словам советника по стратегическим коммуникациям в Совбезе Белого дома Джона Кирби, Соединенные Штаты продолжат отправлять в Украину более мощное вооружение.

При этом, отмечает Кирби, Вашингтон делает это не по причине стремления к эскалации конфликта, а из-за изменения характера боевых действий.

"По мере того, как военная обстановка меняется, ... а она должна меняться и развиваться, и наш вклад также меняется и развивается", - приводит "Комсомолка" слова Кирби.

Также американский чиновник обвинил в эскалации в Украине Российскую Федерацию.

Напомним, что 23 июня стало известно о прибытии в Украину американских реактивных систем залпового огня HIMARS.