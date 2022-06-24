Джон Кирби: США продолжат поставлять Украине более мощное вооружение
Советник Байдена по вопросом национальной безопасности Джон Кирби прокомментировал поставки оружия в Украину.
По словам советника по стратегическим коммуникациям в Совбезе Белого дома Джона Кирби, Соединенные Штаты продолжат отправлять в Украину более мощное вооружение.
При этом, отмечает Кирби, Вашингтон делает это не по причине стремления к эскалации конфликта, а из-за изменения характера боевых действий.
"По мере того, как военная обстановка меняется, ... а она должна меняться и развиваться, и наш вклад также меняется и развивается", - приводит "Комсомолка" слова Кирби.
Также американский чиновник обвинил в эскалации в Украине Российскую Федерацию.
Напомним, что 23 июня стало известно о прибытии в Украину американских реактивных систем залпового огня HIMARS.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лавров заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне против России
Умер звезда сериала «Ликвидация» актер Аркадий Гарцман
Диспетчер скорой помощи отказался посылать бригаду к умирающему Шатунову
Большая половина украинских беженцев покинула ЕС и вернулась на родину, только 9% из прибывших в ЕС говорят, что «бегут от войны»
Сын Илона Маска сделал операцию по смене пола