В Белгороде военкомат закидали коктейлями Молотова
Ночью в Белгороде неизвестный устроил террористический акт прямо посреди города.
В ночь с 22 на 23 июня неизвестный мужчина устроил террористический акт у местного военкомата, забросав его бутылками с зажигательной смесью.
Как сообщают средства массовой информации, это случилось у здания военкомата, находившегося на местном проспекте.
Злоумышленник разбил окно первого этажа, затем бросил два коктейля Молотова в кабинет.
В здании начался пожар, но его успели потушить уже спустя шесть минут. О пострадавших не сообщается.
Опубликовано: Николай Скира
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