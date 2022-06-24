В Белгороде военкомат закидали коктейлями Молотова

Ночью в Белгороде неизвестный устроил террористический акт прямо посреди города.

В ночь с 22 на 23 июня неизвестный мужчина устроил террористический акт у местного военкомата, забросав его бутылками с зажигательной смесью.

Как сообщают средства массовой информации, это случилось у здания военкомата, находившегося на местном проспекте.

Злоумышленник разбил окно первого этажа, затем бросил два коктейля Молотова в кабинет.

В здании начался пожар, но его успели потушить уже спустя шесть минут. О пострадавших не сообщается.