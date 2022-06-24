ЦТ по биологии в  Беларуси состоится в пятницу, в нем примет участие 18,5 тыс. школьников

Стоит отметить, что на испытание в прошлом году зарегистрировались более 20,1 тысячи абитуриентов, об этом в минувшем году сообщил директор РИКС Юрий Миксюк.

ЦТ по биологии в Беларуси состоится в пятницу, 24 июня, в нем примет участие более18,5 тыс. школьников.

При себе на централизованном тестировании разрешается иметь только ручку с чёрными чернилами, пропуск, а также документ, удостоверяющий личность.

Пользоваться мобильными телефонами и другими гаджетами на экзамене запрещается.