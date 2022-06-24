Преподаватели в США сочли абсурдным отказ Киева от русской литературы

Напомним, что 20 июня украинский чиновник на одной из передач обусловил отказ от русской литературы в школах и вузах тем, что Украина делает избавиться от всего, что связано с Россией.

Константин Муравник старший преподаватель кафедры славянских языков и литературы при Йельском университете заявил РБК, что не смотря на незначительные объёмы русской литературы по сравнению с французской, английской или испанской, тем не менее она является жемчужиной мировой литературы.

Муравник заявил, что не думает, что произведения Толстого или Достоевского сложнее или проще произведений Флобера и Джойса.