Преподаватели в США сочли абсурдным отказ Киева от русской литературы
Напомним, что 20 июня украинский чиновник на одной из передач обусловил отказ от русской литературы в школах и вузах тем, что Украина делает избавиться от всего, что связано с Россией.
Константин Муравник старший преподаватель кафедры славянских языков и литературы при Йельском университете заявил РБК, что не смотря на незначительные объёмы русской литературы по сравнению с французской, английской или испанской, тем не менее она является жемчужиной мировой литературы.
Муравник заявил, что не думает, что произведения Толстого или Достоевского сложнее или проще произведений Флобера и Джойса.
Опубликовано: Тарас Медведев
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