TikTok анонсирует свой первый музыкальный альбом на CD и виниле этим летом
Альбом представляют собой каверы на музыку, ставшие хитами на платформе, с которыми социальная сеть в первые в истории вышла на традиционный музыкальный рынок.
Социальная сеть TikTok собрала некоторые из своих самых популярных музыкальных хитов, представленных на платформе, в альбом, который будет выпущен на CD и виниле этим летом.
Благодаря связи с лейблом Warner Classics, TikTok впервые выходит на рынок традиционной музыки.
Шесть синглов с альбома появятся на стриминговых платформах 8 июля. 18 песен из полного альбома «Классика TikTok: мемы и вирусные хиты» будут доступны в августе на стриминговых платформах и в магазинах.
Все эти песни были полностью переработаны немецким оркестром Babelsberg Film.
Опубликовано: Тарас Медведев
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