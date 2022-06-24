Изветны дата и место прощания с Юрием Шатуновым: проститься с кумиром можно 26 июня на Троекуровском кладбище

Директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов сообщил, что прощание с исполнителем пройдет в воскресенье, 26 июня на Троекуровском кладбище. Со временем погребения представители бывшего солитса "Ласкового мая" пока не определились.

Прощание с Юрием Шатуновым пройдет 26 июня, в воскресенье. Эту информацию сообщил директор певца Аркадий Кудряшов.

У нас будет прощание, мы сейчас определяемся, скорее всего в воскресенье с 10 до 17. на Троекуровском кладбище.

Напомним, в ночь на 23 июня в машине скорой помощи в результате острой сердечной недостаточности, вызванной обширным инфарктом миокарда, скончался вокалист легендарной группы "Ласковый май" Юрий Шатунов. Знаменитости было всего 48 лет.

Присутствующие на последнем концерте исполнителя вспоминают, как тот произнёс пророческую речь.

Не люблю, когда цветы кладут к ногам. Я ж не памятник. Пока ещё.

Тогда же певец отпустил шутку о том, что "старость не радость".

Коллеги певца не могут поверить в случившееся, один за одним публикуют в своих блогах соболезнования семье покойного.

Совсем недавно в прессе были сообщения о том, что Шатунов отстоял права на исполнение композиций "Ласкового мая" через суд. Соперником певца стал продюсер группы Андрей Разин.

Когда певец скончался, тот не остался в стороне, а написал трогательный пост в сети в память о солисте "Ласкового мая".

У нас с ним были многогранные отношения. И добрые, и порой сложные. Мы даже были кумовьями. Именно такие отношения и называются "жизнь". К сожалению, его столь недолгая, но яркая жизнь оборвалась на новом витке карьеры.

Разин хотел продолжать бороться за права на песни коллектива, но после смерти певца удалил все сообщения на эту тему.