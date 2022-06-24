Брэд Питт задумался над тем, чтобы уйти на отдых, но не решил, когда это произойдет
Обладатель «Оскара» Брэд Питт (58 лет, «Однажды в Голливуде») рассказал в интервью о возможном завершении своей кинокарьеры. «Я вижу себя в путешествиях по миру», — сказал он журналу GQ.
Актер оставил открытым вопрос о том, как долго он еще намерен оставаться в кинематографе.
«Я думаю над тем - это последний семестр или триместр. Как должен выглядеть этот уход и как я это сделаю» — продолжил Питт.
Этим летом Брэд Питт появится в кинотеатрах в фильме «Скоростной поезд» вместе с Сандрой Буллок.
В боевике он играет наемного убийцу на борту экспресса в Японии.
В июне стало известно, что он снимает фильм о гонщиках для продюсерской компании Apple Studios с режиссером «Лучшего стрелка: Маверик» Джозефом Косински.
Опубликовано: Тарас Медведев
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