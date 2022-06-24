Провальная стратегия Генштаба ВСУ привела к окружению 2000 боевиков в горском котле

Минобороны РФ сообщает о полной блокаде военных ВСУ в районе Горское -Золотое ЛНР, и о массовой сдаче в плен.

Силы СВО продолжают сжимать кольцо и все больше украинских военных складывают оружие сообщают в ведомстве.

«По данным министерства, в "горском" котле окружены 4 батальона: 3-й механизированный из 24-й механизированной бригады, 15-й горно-штурмовой из 128-й горно-штурмовой бригады, 42-й мотопехотный из 57-й мотопехотной бригады, 70-й из 101-й бригады территориальной обороны, а также бригадная артиллерийская группа 57-й мотопехотной бригады, формирование "Правого сектора" и отряд наемников», - сообщает МО РФ.

Отмечается, что общая численность попавших в котел нацистов превышает две тысячи человек. Сейчас в котле оказались 1 800 бойцов ВСУ, 120 нацистов "Правого сектора", и около 80 иностранных наемников.

Военнопленные, которых за сутки вышло из котла в количестве 41 человека, сообщают, что их подразделения остались без командования и понесли значительные потери.