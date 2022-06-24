В России призвали определить статус прибывших людей из Украины

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в МВД и ФСБ с вопросом, почему временное убежище в стране получили лишь 55 тысяч украинцев.

Татьяна Москалькова отметила, что если на российской территории находится около 1,5 млн жителей Украины, то в каком статусе находятся все остальные (которые не получили статус временного убежища). По ее словам, также остро строит вопрос о возвращении беженцев обратно в Украину.

Она привела в пример 50 человек в Псковской области, которые хотят вернуться обратно в Мариуполь, однако в России нет никакой нормативной базы для тех, кто изъявил такое желание — они должны покупать транспортные документы для возвращения на родину за свой счет и самостоятельно обеспечить себе прохождение границы.

По данным подразделения ООН по делам беженцев по состоянию на 21 июня 2022 года, из Украины уехало более 7,7 млн человек. Больше всего поехало в Польшу (около 4 млн), на втором месте Россия (1,3 млн), на третьем — Венгрия (814 тыс.). При этом еще 2,8 млн человек добровольно вернулись на территорию Украины.