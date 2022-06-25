Минобороны РФ: батальон теробороны ВСУ отказался ехать из Львова на Донбасс

Пресс-служба Министерства обороны России сообщила об отказе украинских военных ехать на Донбасс для участия в боевых действиях.

В субботу днём генерал-лейтенант армии России Игорь Конашенков провёл новый брифинг Министерства обороны РФ, рассказав о случае дезертирства в рядах украинской армии, дислоцированной во Львове.

По словам Конашенкова, солдаты 64-го батальона 103-й бригады Львовской территориальной обороны армии Украины публично заявили о нежелании ехать на Донбасс.

Игорь Конашенков отмечает, что ключевой причиной отказа украинских военных от переброски на Донбасс является их неукопомплектованность тяжёлым вооружением и необученность к ведению боевых действий против реального противника в лице армий России и народного ополчения.

Примечательно, что лишь недавно Владимир Зеленский подписал законопроект, позволяющий отправлять в зону боевых действий участников теробороны.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 