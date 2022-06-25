Минобороны РФ: батальон теробороны ВСУ отказался ехать из Львова на Донбасс
Пресс-служба Министерства обороны России сообщила об отказе украинских военных ехать на Донбасс для участия в боевых действиях.
В субботу днём генерал-лейтенант армии России Игорь Конашенков провёл новый брифинг Министерства обороны РФ, рассказав о случае дезертирства в рядах украинской армии, дислоцированной во Львове.
По словам Конашенкова, солдаты 64-го батальона 103-й бригады Львовской территориальной обороны армии Украины публично заявили о нежелании ехать на Донбасс.
Игорь Конашенков отмечает, что ключевой причиной отказа украинских военных от переброски на Донбасс является их неукопомплектованность тяжёлым вооружением и необученность к ведению боевых действий против реального противника в лице армий России и народного ополчения.
Примечательно, что лишь недавно Владимир Зеленский подписал законопроект, позволяющий отправлять в зону боевых действий участников теробороны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Минобороны РФ: батальон теробороны ВСУ отказался ехать из Львова на Донбасс
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