Ученые обнаружили связь между морепродуктами и раком кожи

Недавнее исследование продемонстрировало, что у любителей рыбы выше риск развития меланомы. НО ученые говорят, что результаты показали корреляцию, а не причинно-следственную связь.

Соавтор Юнёнг Чо, адъюнкт-профессор дерматологии и эпидемиологии в Университете Брауна в Провиденсе в штате Род-Айленд говорит, что основными факторами развития рака кожи являются воздействие ультрафиолета, наследственная предрасположенность и большое количество родинок.

В рамках исследования, результаты которого опубликованы в Cancer Causes & Control, ученые изучали привычки употребления морепродуктов 491 367 участников в возрасте 50-71 года.

Наблюдение велось в течение 15 лет. Когда их сгруппировали по предпочитаемым видам морепродуктов, оказалось, что риск злокачественной меланомы на 22% выше у тех, кто ел больше рыбы.

Ученые полагают, что это может быть связано с наличием в рыбе загрязняющих веществ, например, мышьяка и ртути.

Дерматолог доктор Адам Фридман считает результат интересными, но отмечает, что для оценки взаимосвязи меланомы и употребления рыбы нужны более масштабные исследования.

Он говорит, что авторы исследования не учитывали такие факторы, как рыжий цвет волом, количество ожогов в прошлом, использование солнцезащитных средств.

Доктор Фридман рекомендует не менять свою привычку потребления рыбы, пока не будет результатов дополнительных исследований.