Хорватское издание Advance пишет, что план Запада по уничтожению экономики России с помощь санкций — полностью провалился и вернулся в Евросоюз бумерангом.

По мнению авторов статьи, «все уже поняли, что экономические ограничения в отношении России не смогли привести к ее полному экономическому коллапсу». Отмечается, что при этом больше всего пострадала именно Европа, так как подчинила свою внешнюю политику требованиям США.

Европейские страны начинают «судорожно подсчитывать убытки» вместо того, чтобы попытаться как можно быстрее закончить российско-украинский конфликт. Кроме того, риторика свозится к тому, что ЕС продолжает наносить себе ущерб из-за политики, которая реализуется администрацией Джо Байдена.

В Advance подчеркивают, что при всем экономическом давлении и новых санкциях, рост стоимости энергоносителей может позволить Москве еще больше, чем раньше. Особенно с учетом выхода на новые рынки.

Так, в Германии заявили, что Путин готовит Западу «новую сырьевую ловушку», так как пытается заключить соглашение с Боливией — крупнейшим поставщиком лития. При этом сама Боливия рассматривает Россию как главного инвестиционного партнера в разработку новых месторождений для увеличения поставок.