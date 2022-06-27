«Большая семерка» намерена отрезать Россию от мировых рынков

Страны G7 («Большой семерки»: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада, Япония и США) заявили, что намерены отрезать Российскую Федерацию от мировых рынках.

По логике «Большой семерки», если убрать Россию с мировых рынков, то это ограничит ее доход от экспорта. Если доход будет ограничен, то средств на продолжение специальной военной операции России в Украине попросту не будет.

Совестное заявление стран G7 гласит о том, что они намерены изучать новые пути для экономической изоляции Российской Федерации. Кроме того, «Большая семерка» хочет пресекать все пути для уклонения или обхода санкционных ограничений, которые уже наложены на российскую сторону.

Накануне, 26 июня 2022 года, сообщалось, что страны G7 договорились о запрете на поставку золота из России, однако позже канцлер Германии уточнил, что речь идет не об Евросоюзе.

Кроме того, сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «незаконным» ограничение поставок золота из России. При этом он подчеркнул, что российская сторона по-прежнему сможет продавать золото тем государствам, где «более законные экономические режимы».